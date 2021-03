«Chaotische Nacht» : Zwei Tote und acht Verletzte bei Schiessereien in Virginia Beach

Bei mehreren Schiessereien in der US-Küstenstadt Virginia Beach sind zwei Menschen getötet und mindestens acht verletzt worden. Eines der Todesopfer wurde von der Polizei erschossen.

Grosseinsatz der Polizei an einem der Tatorte.

In Virginia kam es zu zwei Schiessereien.

Am späten Freitagabend ist es in Virginia Beach im US-Bundesstaat Virginia zu zwei Schiessereien gekommen. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, einer davon wurde von Polizeikugeln getötet. Offenbar fielen zuerst gegen halb zwölf Uhr nachts in der Nähe der Kreuzung 20th Street und Atlantic Avenue Schüsse, durch welche acht Menschen verletzt wurden. Einige von ihnen erlitten laut Polizeimeldung lebensbedrohliche Verletzungen.