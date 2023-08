Wien: Angriffe auf Obdachlose – Polizei sucht Serientäter

Nach drei teils tödlichen Angriffen auf Obdachlose in Wien binnen vier Wochen geht die Polizei von einer Tatserie aus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, starb das Opfer der jüngsten Attacke am Sonntag an seinen schweren Verletzungen. Der 55-Jährige war vorige Woche nachts auf der Strasse mit Schnitt- und Stichwunden gefunden worden.