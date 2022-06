Tatverdächtiger festgenommen : Zwei Tote bei Anschlag auf Gay-Club in Oslo

In der norwegischen Hauptstadt wurden in einem Club für Schwule Schüsse abgegeben. Laut Medienberichten soll es mehrere Tatorte geben.

Bei Schüssen in einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo sind zwei Menschen getötet worden. Es habe zudem mehrere Schwerverletzte gegeben, twitterte die Polizei in Oslo am frühen Samstagmorgen. Kurz nach dem Vorfall sei ein Mensch in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die Lage sei noch unübersichtlich.