Ausnahmezustand im Sudan : Zwei Tote und mindestens 80 Verletzte bei Protesten gegen Putsch

Der zweite Putschversuch innerhalb nur eines Monats im Sudan scheint geglückt. International hagelt es Kritik. Nach Angaben von Ärzten soll es mindestens zwei Tote und rund 80 Verletzte gegeben haben.

1 / 6 Im Sudan ist am 25. Oktober 2021 offenbar der zweite Putschversuch innerhalb eines Monats geglückt. Nach Angaben von Ärzten soll es mindestens zwei Tote und rund 80 Verletzte gegeben haben. REUTERS Im ostafrikanischen Sudan will das Militär wieder an die Macht. Der höchste Militärvertreter im Land, General Abdel Fattah al-Burhan, verkündete am Montag die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder. AFP Im ganzen Land wurde der Ausnahmezustand verhängt. REUTERS

Darum gehts Am frühen Montagmorgen hat das Militär im Sudan geputscht.

Am Mittag verkündete der höchste General, Abdel Fattah al-Burhan, in einer TV-Ansprache die Auflösung der Übergangsregierung.

Premierminister Abdullah Hamduk und weitere Regierungsvertreter wurden von Soldaten festgenommen.

Aus der Hauptstadt werden Feuergefechte gemeldet.

Bei Protesten gegen den Militärputsch im Sudan sind nach Angaben von Medizinern zwei Menschen getötet worden. Sie seien ums Leben gekommen, als Sicherheitskräfte am Montag das Feuer auf Menschenmassen eröffneten, teilte das sudanesische Ärztekomitee mit. Ausserdem seien 80 Menschen verletzt worden.

Ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete, dass Tausende Demonstranten auf den Strassen Khartums gegen die Übernahme der Regierung durch die Armee demonstrierten. In der Hauptstadt waren Schüsse zu hören; Barrikaden standen in Flammen. Nach Angaben eines Augenzeugen wurde über die Lautsprecher der lokalen Moschee im Wohnviertel Riad zum zivilen Widerstand aufgerufen. Eine nahe gelegene vierspurige Strasse sei von Demonstranten mit Steinen und Reifen blockiert worden, sagte der Augenzeuge.

Ausnahmezustand im ganzen Land

Das Militär hatte in einem Staatsstreich die Macht übernommen. General Abdel-Fattah Burhan erklärte wenige Stunden nach der Festnahme von Regierungschef Abdullah Hamduk den Ausnahmezustand und teilte mit, das Übergangskabinett und der regierende Souveränitätsrat seien aufgelöst. Der Gewerkschaftsverband SPA, der 2019 auch die Proteste gegen den daraufhin abgesetzten Langzeitmachthaber Omar al-Baschir angeführt hatte, und die Umma-Partei, die grösste Partei des Landes, riefen zu Protesten gegen die Machtergreifung des Militärs auf. In der Hauptstadt Khartum und im benachbarten Omdurman strömten Tausende auf die Strassen.

Der höchste Militärvertreter im Land, General Abdel Fattah al-Burhan, hatte am Montagmorgen die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder verkündet. Im ganzen Land werde der Ausnahmezustand verhängt, sagte al-Burhan, in Militäruniform gekleidet, während einer Fernsehansprache. Somit scheint in dem Land mit rund 44 Millionen Einwohnern am Horn von Afrika der zweite Putschversuch innerhalb nur eines Monats geglückt. International hagelt es Kritik.

Plötzlich kein Internet mehr

Hinweise auf einen Putsch hatten sich am frühen Montagmorgen verdichtet. Das Internet, das Mobilfunknetz und Teile des Festnetzes waren seit den frühen Morgenstunden nicht mehr zugänglich, meldete die britische Organisation Netblocks, die weltweit Internetsperren dokumentiert. «Im Zusammenhang mit innenpolitischen Unruhen wurden in Khartum weiträumig Brücken- und Strassensperren errichtet, sowohl durch das Militär als auch im Rahmen von Demonstrationen», sagte das Auswärtige Amt in einer Mitteilung.

Der Aufenthalt des Premierministers, Abdullah Hamduk, der seit August 2019 gemeinsam mit al-Burhan an der Spitze der Übergangsregierung stand, ist ungeklärt. Hamduk sei von Angehörigen des Militärs an einen unbekannten Ort verschleppt worden, hiess es in einer Mitteilung auf der offiziellen Facebook-Seite des Informationsministeriums. Demnach habe Hamduk sich geweigert, den Putsch zu unterstützen, und die sudanesische Bevölkerung aufgerufen, «am Frieden festzuhalten und die Strassen zu besetzen, um die Revolution zu verteidigen».

Europa verurteilt den Putschversuch

Mitglieder der Übergangsregierung und mehrere Minister seien ebenfalls festgenommen worden, so das Informationsministerium. Al-Burhan äusserte sich nicht zum Verbleib Hamduks oder der anderen Regierungsmitglieder. Das Militär habe die Zentralen von Radio- und Fernsehsendern in Omdurman nahe der Hauptstadt Khartum gestürmt und dort Mitarbeiter festgenommen, hiess es weiter.

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verlangten die Freilassung Hamduks. Macron schrieb auf Twitter: «Ich spreche der sudanesischen Übergangsregierung unsere Unterstützung aus.» Den Versuch eines Militärputsches verurteile man aufs Schärfste. Auch die USA zeigten sich bereits nach den ersten Berichten über einen Umsturzversuch «zutiefst alarmiert» und drohten mit der Aussetzung von Hilfsgeldern. Ein gewaltsamer Umsturz würde die demokratischen Bestrebungen des sudanesischen Volkes untergraben und sei «vollkommen inakzeptabel», schrieb der US-Sondergesandte für die Region, Jeffrey Feltman, auf Twitter.

Eine 30 Jahre alte Geschichte Der Sudan wurde fast 30 Jahre lang von Omar al-Baschir regiert. Der Langzeit-Machthaber wurde im April 2019 durch monatelange Massenproteste und einen Militärputsch aus dem Amt getrieben. Daraufhin einigten sich das Militär und die zivile Opposition auf eine gemeinsame Übergangsregierung, die den Weg zu Wahlen ebnen sollte. Es folgten zahlreiche Reformen, wodurch sich das ölreiche, aber verarmte Land aus einer jahrzehntelangen Isolation befreien konnte. Im Mai gewährten internationale Geber, darunter auch Deutschland, dem Sudan einen milliardenschweren Schuldenerlass, um den friedlichen Übergang zur Demokratie zu unterstützen. Allerdings hat sich die wirtschaftliche Lage für viele Menschen nicht verbessert: Nach Angaben der Vereinten Nationen sind die Preise für Lebensmittel und Treibstoff in den vergangenen Monaten in die Höhe geschossen. Seit Monaten kommt es im Land immer wieder zu Protesten von Menschen, die politische und wirtschaftliche Reformen fordern.

