Oberengstringen ZH : Zwei ukrainische Geflüchtete verlassen Asylunterkunft auf eigene Faust

Weil für zwei Ukrainer die Zustände in ihren Asylunterkünften untragbar wurden, haben sie sich in Zürich Hilfe gesucht. Die Gemeinde steht nicht zum ersten Mal in der Kritik.

1 / 3 Im 2020 hatten die Verantwortlichen die Bewohner des Asylzentrums Lanzrain eingesperrt… (Archivbild) DK/20 Minuten …weil es einen Covid-Asbruch im Zentrum gab. (Archivbild) DK/20 Minuten Dafür ernteten sie harsche Kritik von Hilfsorganisationen. (Archivbild) DK/20 Minuten

Darum gehts Das Asylzentrum Lanzrain in Oberengstringen ZH steht erneut in der Kritik.

Zwei ukrainische Geflüchtete sind auf eigene Faust ausgezogen, weil ihnen die Zustände psychisch und körperlich zugesetzt haben.

In Zürich haben sie Hilfe bei einer nicht staatlichen Organisation gefunden.

Die Gemeinde dementiert sämtliche Vorwürfe.

Das Asylzentrum Lanzrain in Oberengstringen (ZH) stand zuletzt in den Medien, als 2020 bekannt wurde, dass die Verantwortlichen die Geflüchteten wegen einer Covid-Infektion im Zentrum einsperrten. Die Gemeinde Oberengstringen liess die Unterbringung kurzerhand vom Sicherheitspersonal abriegeln. Seit 2015 betreibt die Zürcher Gemeinde das Zentrum unter eigener Führung – der Vertrag mit der Asylorganisation Zürich (AOZ) wurde damals gekündigt.

Nun berichtet der «Tagesanzeiger» (Bezahlartikel) erneut von untragbaren Zuständen im Asylzentrum. Eine Momentanaufnahme des Journalisten soll zeigen, dass im Vorhof der fünf Wohncontainer mehrere Fallen mit Rattengift verteilt sind. Die Böden seien verdreckt und Spinnweben hingen an den Wänden. Im Zentrum teilen sich die Bewohnerinnen und Bewohner vier Duschen und WCs sowie zwei Kochplatten, die beim Besuch ebenfalls verdreckt gewesen seien. Auf einem der Fotos ist zu sehen, wie sich auf dem Boden vor der Nasszone eine Lache ausbreitet.

Auf eigenes Risiko ausgezogen

Im Artikel des «Tagesanzeigers» kommen zwei Ukrainer (vom Tagesanzeiger nur Olga und Petro genannt) zu Wort, die es vorgezogen haben, ihre Unterkünfte auf eigene Faust zu verlassen. Beide lebten seit Mai 2022 in verschiedenen Einrichtungen in Oberengstringen. Petro in der genannten Containersiedlung. Seine Mutter Olga teilte sich eine von der Gemeinde bereitgestellten Zweieinhalbzimmerwohnung mit vier anderen ukrainischen Flüchtlingen.

Dem 35-Jährigen soll die Umgebung psychisch wie körperlich zugesetzt haben. So soll es ein Attest eines Arztes vom September 2022 belegen, dass der Zeitung vorliegt. Die Symptome eines früher verursachten Schädel-Hirn-Traumas sollen sich durch den Aufenthalt in der Unterkunft verstärkt haben. Das Resultat: Schlaflosigkeit und Ausschläge.

Zum aktuellen Zustand sagt Matthias Ebnöther, Geschäftsleiter der Gemeinde Oberengstringen, der Zeitung, dass die Bewohnerinnen und Bewohner selbst für die Hygiene verantwortlich seien. Zwei von ihnen würden fürs Putzen entlohnt. Die Mäuse- und Rattenfallen seien zudem präventiv installiert worden, weil in der Vergangenheit die Bewohnerinnen und Bewohner Essensreste nicht sachgemäss entsorgt hätten und damit Nager angelockt worden seien.

Die Gemeinde widerspricht

Olga wurde laut eigenen Angaben in der bereitgestellten Wohnung von einer anderen Ukrainerin gemobbt, weil diese anscheinend das Zimmer nicht habe teilen wollen. Dies soll sogar so weit gegangen sein, dass sie sich nicht mehr allein in die Wohnung getraut habe. Auf Anfrage des «Tagesanzeigers» weist Ebnöther die Vorwürfe zurück: «Die Gemeinde reagiere bei Konflikten in den Unterkünften jeweils umgehend». Zu Olgas Fall gab es keine Stellungnahme.

Die Passivität der Gemeinde bewegte Olga und Petro Mitte Januar dieses Jahres dazu, ihre Unterbringungen zu verlassen. Beim Hilfswerk Incontro im Kreis 4 fanden sie Hilfe und ihnen wurde eine temporäre private Unterbringung organisiert.