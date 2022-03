Konflikt mit Russland – Zwei ukrainische Profifussballer getötet

1 / 4 Der Nachwuchstorwart Vitalii Sapylo (21) starb gemäss Angaben der Spielergewerkschaft Fifpro bei einem Einsatz als Panzerkommandant in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Screenshot/Twitter Dmytro Martynenko (25), der zuletzt für den FC Gostomel (2. Liga) spielte, kam bei einem Bombenangriff auf ein Wohnhaus in Kiew ums Leben. Screenshot/Twitter Die ukrainische Hauptstadt sieht sich zunehmend mit einer russischen Belagerung konfrontiert. REUTERS

Darum gehts Im Krieg in der Ukraine sind zwei Fussballspieler gestorben.

Die beiden spielten in tieferen Ligen des ukrainischen Profifussballs.

Umgekommen sind sie bei einem Kampfeinsatz respektive einem Artilleriebeschuss.

Wie die internationale Spielergewerkschaft am Mittwoch vermeldet, sind in der Ukraine zwei Profifussballer ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich gemäss Fifpro um Vitalii Sapylo (21), einem Torhüter, der in der 3. Liga aktiv war und Dmytro Martynenko (25), der zuletzt für den FC Gostomel (2. Liga) spielte. Beide seien in Kiew umgekommen.

Ukrainischer Biathlet an der Front war noch vor zehn Tagen in Peking

Sapylo war als Panzer-Kommandant aktiv und kam bei einem der Gefechte am 25. Februar ums Leben, Martynenko wurde durch einen Bombenangriff getötet, während er sich mit seiner Mutter in einem Wohnhaus aufhielt. Die Spielergewerkschaft Fifpro hat in den sozialen Medien zu einer Beendigung der Kämpfe in der Ukraine aufgerufen. Mehrere Profifussballer seien in den vergangenen Tagen zudem aus dem Land evakuiert worden, gab sie in einem früheren Tweet bekannt.

Am ukrainischen Widerstand sind auch weitere Sportler beteiligt. So postete der ukrainische Biathlet Dmytro Pidruchny am Dienstagabend ein Bild von sich selbst in militärischer Ausrüstung und schusssicherer Weste auf Instagram. Pidruchny war noch vor zehn Tagen für sein Land an den Olympischen Winterspielen in Peking aktiv.