Auf der A1 in Fahrtrichtung St. Margrethen waren am Mittwochabend, gegen 17.10 Uhr, vier Autos in eine Auffahrkollision in der Harzbüchelgalerie verwickelt. Dabei erlitten laut Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen drei Personen leichte Verletzungen. Rund zehn Minuten später ereignete sich zwischen St. Gallen-Neudorf und der Verzweifung Meggenhus eine zweite Auffahrkollision mit drei beteiligten Autos, die vier Verletzte zur Folge hatte. Alle verletzten Personen wurden von der Rettung ins Spital gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in der Höhe von rund 100’000 Franken.