Als er an Allerheiligen das Grab seiner Eltern besuchte, fehlten die Platte mit der Inschrift und die beiden Urnengefässe.

Freddy Höhener hat mit seiner Frau an Allerheiligen das Grab seiner Eltern besucht.

Leser-Reporter Freddy Höhener aus St. Margrethen SG besuchte an Allerheiligen mit seiner Frau das Grab seiner Eltern auf dem Friedhof Unterdorf bei der evangelischen Kirche. «Wir wollten meiner Eltern gedenken und neuen Grabschmuck hinlegen», erzählt der 69-Jährige.

Böser Streich oder Grab geräumt?

Zuerst dachte Höhener, dass es sich um einen Irrtum handele. Dass vielleicht die Gemeinde das Grab geräumt habe. Sein Vater sei bereits vor 13 Jahren verstorben. Der Tod der Mutter liege noch weiter zurück. «Es war eine schlaflose Nacht, immer wieder haben wir uns den Kopf darüber zerbrochen, wer denn so etwas macht.» Tags drauf, am Montag, habe er sich deshalb bei der Gemeinde erkundigt. Dort teilte man ihm mit, dass das Grab nicht geräumt wurde. Man habe sogar noch beim Friedhofsgärtner nachgefragt, aber auch der habe sich keinen Reim auf die Sache machen können.

Am Dienstag hat sich Höhener bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet. Er ist sich sicher: «Das war auch kein Halloween-Streich, alle anderen Gräber waren nämlich noch intakt.» Hier habe es jemand gezielt auf das Grab der Eltern abgesehen und es geschändet.

Anzeige erstattet

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt das Eingehen der Anzeige auf Anfrage von 20 Minuten. Es laufen Ermittlungen bezüglich Störung des Totenfriedens. «Es handelt sich hier um einen Einzelfall», so Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Sachbeschädigung in Form von umgestossenen Grabsteinen oder Grabschmuck, der zerstört werde, passiere eher. «Dass zwei Urnen mitgenommen werden, ist schon sehr speziell», so Schneider.