Polizei spricht von «grösserem Ausmass» - Zwei Vandalen wüten in der Luzerner Neustadt – Polizei kann sie festnehmen

Diese befanden sich auch am Mittwochnachmittag noch in Polizeigewahrsam.

Zwischen 1.25 Uhr und 2.15 Uhr in der Nacht auf Mittwoch wurde in der Luzerner Neustadt vandaliert.

«Da geben sich Wirte alle Mühe in der Krise, ihre Aussenbereiche herzurichten, um Gäste zu bedienen, und dann wird das einfach so zerstört»: Beim marokkanischen Restaurant Barbés in der Luzerner Neustadt wurde der Zaun, mit dem der erweiterte Aussenbereich auf einem Parkplatz aus Sicherheitsgründen umzäunt wurde, in der Nacht auf Mittwoch zum Teil zerstört, entsprechend enttäuscht sind die Betreiber. Sie müssen sich erst neues Material beschaffen, um dann am Donnerstag alles wieder herzurichten. Dennoch ist das Restaurant offen. Man werde Anzeige erstatten, heisst es beim Barbés.