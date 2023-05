Basel: Zwei Velofahrerinnen verletzt – hat der Amok-Biker wieder zugeschlagen?

Am Dienstag nach 22.15 Uhr hat ein unbekannter Velolenker an unterschiedlichen Örtlichkeiten zwei Fahrradfahrerinnen verletzt, wie die Basler Kantonspolizei mitteilt. Die Opfer begaben sich zur ambulanten Behandlung ins Spital und alarmierten die Polizei. Eine sofortige Fahndung durch die Kantonspolizei Basel-Stadt verlief erfolglos.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein unbekannter Fahrradfahrer nach 22.15 Uhr eine Fahrradfahrerin im Weiherweg auf Höhe des Schützenmattparks mit einem gefährlichen Gegenstand auf den Rücken schlug, worauf sie in ein an der Strasse parkiertes Auto fuhr. Sie zog sich dabei Verletzungen zu. Der Täter flüchtete in Richtung Wielandplatz. Kurze Zeit später wurde eine vom Bahnhof SBB über das Heuwaageviadukt fahrende Fahrradfahrerin von einem unbekannten Fahrradfahrer überholt und mit einem gefährlichen Gegenstand geschlagen und verletzt. Der Täter flüchtete in Richtung Steinengraben.