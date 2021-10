234 Kilogramm Drogen beschlagnahmt : Zwei Verhaftungen in der Schweiz nach Schlag gegen Drogenhandel im Darknet

Bei einer internationalen Aktion in neun Ländern gingen den Beamten 150 Verdächtige ins Netz. Geld, Drogen und Waffen wurden sichergestellt.

Einen Schlag gegen die Kriminalität im sogenannten Darknet haben internationale Ermittler und Ermittlerinnen gelandet. Sie nahmen rund 150 Verdächtige fest. Mehr als 27 Millionen Franken seien beschlagnahmt worden, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Dienstag in Den Haag mit. Ausserdem seien 234 Kilogramm Drogen und 45 Schusswaffen sichergestellt worden. Einige der Verdächtigen werden von Europol als «hochrangige Ziele» eingestuft.



Die meisten Verdächtigen, nämlich 65, wurden in den USA festgenommen, gefolgt von Deutschland (47) und Grossbritannien (24). Europol teilt mit, dass auch zwei Personen in der Schweiz verhaften worden seien. Wie «Blick» berichtet, führt die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich seit mehreren Monaten ein Strafverfahren gegen zwei Personen wegen Betäubungsmitteldelikten. Ihnen wird vorgeworfen, auf verschiedenen illegalen Markplätzen aktiv gewesen zu sein. Die Beschuldigten sollen demnach bereits vor einigen Monaten von der Polizei verhaftet worden sein. Eine Person befinde sich derzeit noch in Haft.



Zu den beschlagnahmten Drogen gehörten 152 Kilogramm Amphetamine, 27 Kilogramm Opiate und über 25'000 Ecstasy-Pillen. Im Zuge der Aktion hatte Italien zwei illegale Online-Marktplätze mit insgesamt mehr als 100'000 Angeboten illegaler Waren geschlossen.