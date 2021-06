Beim Birsig-Parkplatz - Zwei Verletzte bei Messerstecherei

Die Tat geschah am Birsig Parkplatz im Stadtzentrum.

Am Freitagabend kommt es auf dem Birsig-Parkplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Kurz nach Mitternacht kam es am Samstag am Birsig-Parkplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei welcher zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren mit einer Stichwaffe verletzt wurden. Dies meldet die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt in einer Mitteilung.