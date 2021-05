Wolfhausen - Zwei verletzte Feuerwehrmänner und grosser Sachschaden bei Brand

Bei einem Brand in Wolfhausen in der Gemeinde Bubikon kam es am Samstagabend zu einem Brand.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus sind in Wolfhausen im Gemeindegebiet Bubikon am Samstagabend zwei Feuerwehrmänner verletzt worden. Der Sachschaden übersteigt einhunderttausend Franken. Kurz vor 21.30 Uhr meldete eine Frau via Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich, dass es bei ihr in der Wohnung brennen würde.