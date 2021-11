Weisslingen ZH : Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Am Samstagabend kollidierten auf der Weisslingerstrasse zwei Fahrzeuge frontal ineinander. Die 35-jährige Fahrerin zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu. Der 65-jährige Fahrer, der nach ersten Erkenntnissen den Unfall verursachte, erlitt nur leichte Verletzungen.

Auf der Wiesslingerstrasse Richtung Wiesslingen kam es am Samstagabend zur Kollision.

Bei der Frontalkollision von zwei Personenwagen sind am Samstagabend in Weisslingen ZH zwei Personen verletzt worden. Eine Frau und ein Mann mussten mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Dies gab die Kantonspolizei Zürich am frühen Sonntagmorgen bekannt.