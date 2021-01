In Horgen kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 24-jähriger Mann mit dem Heck seines Autos auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zwei talwärts fahrende Personenwagen. Anschliessend touchierte das bergwärts in Richtung Hirzel fahrende Auto den rechten Fahrbahnrand. Es drehte sich um seine eigene Achse und rutschte ein paar Meter den Hang hinunter.