Polizeimeldungen Ostschweiz

Zwei Verletzte, weil Lenker auf Autostrasse wendet

Am frühen Samstagabend ist es auf der Autostrasse A13 in Mesocco GR zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Grund war, dass einer der Lenker auf der Strasse wendete. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Rapperswil-Jona SG, 16.05.2020: Ein 80-jähriger Lenker übersah beim Einbiegen in die Rütistrasse einen vortrittsberechtigten Notarzt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Es kam zur Kollision. Die 79-jährige Beifahrerin des 80-Jährigen wurde leicht verletzt. Sie wurde ins Spital gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von über 10'000 Franken.

Ein 81-jähriger Autofahrer wollte am Samstag um 17.20 Uhr beim Anschluss Mesocco Nord auf die Südspur der Autostrasse A13 einfahren. Dabei fuhr er in Richtung Norden ein, bemerkte den Fehler und wendete auf der A13. Beim Wendemanöver kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 42-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten heftig seitlich-frontal zusammen und blieben schliesslich auf der Südspur stehen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.