Tessin: Céline und Hany – Polizei sucht nach zwei Mädchen

Im Tessin suchte die Kantonspolizei im Juni nach zwei Jugendlichen. Nun sind die 13-jährige C.* und 15-jährige H.* wieder aufgetaucht. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurden die beiden am 6. Juni gegen 20 Uhr in guter körperlicher Verfassung in Mailand aufgefunden. Weitere Informationen gibt die Polizei nicht bekannt. Die beiden Jugendlichen waren zuletzt am 26. Mai in Orselina gesehen worden.