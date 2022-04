Vals GR : Zwei vermisste Skitourengänger (22 und 34) tot aufgefunden

Am Karsamstagnachmittag wurden im Gebiet Tomülpass im Safiental zwei Skitourengänger vermisst. Die beiden Wintersportler konnten am Abend nur noch tot aus einem Lawinenkegel geborgen werden.

Ein 34-jähriger Alpinist und seine 22-jährige Begleiterin waren am Freitagmorgen um 5 Uhr vom Berggasthof Turrahus in Safien Thalkirch gestartet und bestiegen mit den Skis den Piz Tomül. Um die Mittagszeit wurden die beiden von anderen Skitourengängern auf dem Gipfel gesehen. Als am Samstag von den beiden keine weiteren Meldungen eintrafen, wurden durch Angehörige um 16 Uhr die Rega und die Kapo Graubünden alarmiert. Bei einem Suchflug konnten im Gebiet Riedboda auf der Valserseite mittels LVS Signale empfangen werden, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Gegen Abend konnten die beiden Vermissten geortet, jedoch nur noch tot aus einem Lawinenkegel in besagtem Gebiet auf einer Höhe von 2050 m ü. M. geborgen werden.



An der Suchaktion waren eine Rega-Crew, die Alpine Rettung Graubünden mit elf Einsatzkräften, eine Crew der Swiss Helicopters AG und mehrere Mitarbeiter der Kapo Graubünden beteiligt. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft klärt die Kantonspolizei Graubünden die genauen Umstände dieses Lawinenunfalls ab.