Zweimal ein voller Lohn : «Zwei Vollzeitstellen gleichzeitig zu haben, ist ohne Bschiss nicht möglich»

Zwei Jobs, zwei Verträge, zwei Löhne: In den USA ist es in, zwei 100-Prozent-Jobs zu haben, ohne dass es die Vorgesetzten wissen. Geht das auch in der Schweiz? Eine Anwältin klärt auf.