Schweiz: «Einige haben sich überlegt, den Lehrberuf aufzugeben»

«Es ist das erste Mal, dass eine so grosse Studie in der Deutschschweiz durchgeführt wurde», sagt Beat A. Schwendimann, Leiter Pädagogische Arbeitsstelle. Er übergibt das Wort an die Studienleiterin Martina Brägger. «Wir haben dafür eine quantitative Befragung durchgeführt. Dabei gaben Lehrpersonen an, welche Formen der Gewalt sie in den letzten fünf Jahren erlebt haben», erklärt Brägger.