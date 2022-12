Zwei von drei Mietern zahlen Heizkosten für die Nachbarn mit

Keine Kostenwahrheit : Zwei von drei Mietern zahlen bei den Heizkosten für die Nachbarn mit

Viele Mieterinnen und Mieter in Mehrfamilienhäusern geben sich Mühe, Heizenergie zu sparen. Doch das nützt ihnen oft wenig: Experten geben an, dass zwei Drittel aller Haushalte bei den Heizkosten für die Nachbarn mitzahlen.

… wird nur in einem von drei Fällen auch honoriert.

«Wie fänden Sie es, wenn Ihre Strom- oder sogar Telefonrechnung nach den Quadratmetern Ihrer Wohnfläche berechnet würde?» Zu diesem absurden Vergleich greift Patrik Lanter, Präsident des Verbands für Energie- und Wasserkostenabrechnung, gegenüber SRF, um die in den meisten Fällen fehlende Kostenwahrheit bei den Heizkosten anzuprangern. Gemäss einer aktuellen Schätzung des Verbands bezahlt nur rund jeder dritte Haushalt das, was er tatsächlich an Heizkosten verursacht.