Gmünden: Zwei von drei Mitarbeitenden kündeten

Teufen AR : In der Strafanstalt Gmünden spitzt sich die Lage zu

Die Strafanstalt Gmünden in Teufen AR wurde bereits öfters kritisiert. Eine Kündigungswelle wirft ein weiteres Mal Licht auf die Zustände in der Anstalt. In keiner anderen kantonalen Verwaltungseinheit gab es so viele Wechsel.