Bondo GR - Zwei Wanderer stürzen in Gletscherspalte und sterben

Am Montagmorgen fand man deren Utensilien am Fusse des Piz Badile.

Italienische Behörden wurden am Sonntag von Angehörigen zweier Berggänger informiert, dass die beiden nicht an ihrem Wohnort in Italien zurückgekehrt waren. Darauf wurden die beiden Männer gesucht. Die eingeleitete Suche der italienischen Rettungskräfte nach den 24- und 48-jährigen Männern auf der Südseite des Piz Badile verlief ergebnislos, wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwochmorgen mitteilte. Deshalb wurde die Suche durch die Rega auf Schweizer Gebiet ausgeweitet, wo am Montagmorgen am Fusse des Piz Badile Utensilien der beiden gesichtet wurden.