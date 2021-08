Nach Deutschland : Zwei weitere Athleten wollen Belarus verlassen

Nachdem Kristina Timanowskaja nicht mehr nach Belarus zurückreist, wollen jetzt zwei weitere Athleten nicht in ihr Land zurückkehren.

Kristina Timanowskaja am Flughafen in Tokio.

Die belarussische Sportlerin Kristina Timanowskaja hat bei ihrer Abreise aus Tokio in letzter Minute ihre Pläne geändert. Statt nach Warschau ist die 24-jährige Sprinterin nach Wien geflogen, wie das österreichische Aussenministerium am Mittwoch bestätigte. Dort wurde sie am Nachmittag am Flughafen Wien erwartet.