Druck von oben – Zwei Winterthurer Polizisten nehmen sich das Leben – massive Kritik an Führung

Kritik an Führungsetage

Aus dem Korps wird nun massive Kritik an der Führungsetage laut. In einem internen Brief fordert der Polizeibeamtenverband Winterthur (PBV) die Departementsvorsteherin Katrin Cometta und die Bereichsleitung der Stadtpolizei dazu auf, Führungsfehler einzugestehen: «Wir haben darin zum Ausdruck gebracht, dass viele Kolleginnen und Kollegen die Schuld in der Führungskultur und im Verhalten einzelner Personen sehen. Wir möchten, dass jetzt Verantwortung übernommen wird», zitiert der Blick den PBV. «Wir sprechen von Schock, Trauer, aber auch von Wut.»