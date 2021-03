Einer Skifahrerin sind am Samstag, kurz vor dem Mittag, zwei Wölfe auf einer Skipiste in Obersaxen aufgefallen. Sie beobachtete, wie die Tiere einer anderen Skifahrerin folgten. Nach kurzer Zeit seien die Wölfe weiter gezogen. Das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden teilt mit: «Die Wildhut untersuchte die Situation vor Ort und konnte die Beobachtungen aufgrund der noch vorhandenen Spuren bestätigen.» Das im Gebiet ansässige fünfköpfige Wolfsrudel sei wohl in seinem Tageseinstand gestört worden. Auf der Flucht in die tiefer gelegenen Wälder nutzten und querten die Tiere auch die Skipiste. Die Wölfe zeigten dabei kein auffälliges Verhalten.