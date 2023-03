Züge entgleisen in Büren am Hof und Lüscherz

In Lüscherz ist am Freitag ein Zug der Aare Seeland mobil entgleist.

Sturmtief Mathis fegt am Freitag über die Alpennordseite . Im Flachland wurden Windspitzen von bis zu 122 km/h gemessen. Der Bund hat die Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) ausgerufen, Meteorologen warnten vor einem Aufenthalt in der Nähe von Wäldern und Baustellen.

Zugentgleisung in Lüscherz

Am Freitag, kurz vor 17 Uhr, erreicht 20 Minuten die Meldung, dass ein Zug der Aare Seeland mobil in der Nähe des Bahnhofs Lüscherz BE entgleist ist. Zu dieser Zeit fegt Sturmtief Mathis durch die Schweiz.



Es werden an verschiedenen Orten des Landes Orkanböen gemessen. Bei diesem Unglück sind nach Angaben der Feuerwehr drei Personen und der Lokführer verletzt worden.