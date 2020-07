Aktualisiert vor 9min

Strecke unterbrochen

Zwei Züge kollidieren in Tunnel im Wallis – mehrere Personen verletzt

Am Freitagmorgen sind im Wallis zwei Züge in einem Tunnel in der Nähe von Oberwald kollidiert. Mehrere Personen wurden dabei leicht verletzt.

von Denis Molnar

1 / 1 Im Wallis sind zwei Züge in einem Tunnel kollidiert. KEYSTONE

Im Wallis in der Nahe von Oberwald sind am Freitagmorgen zwei Züge in einem Tunnel kollidiert. Nach Angaben der Matterhorn Gotthard Bahn wurden mehrere Personen bei der Kollision verletzt.

