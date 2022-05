Innerhalb von sechs Monaten: Zwei Zürcher radeln mit selbstgebauten Solar-Velos um die Welt

Am 10. April sind zwei ETH-Absolventen in Zürich mit ihren selbstgebauten Solar-Velos gestartet.

Innerhalb eines halben Jahres wollen Johannes und Kaspar mit ihren selbstgebauten Solar-Velos um die Welt reisen. Gestartet sind die ETH-Absolventen am 10. April in Zürich. Rund 130 Kilometer wollen sie am Tag zurücklegen. Einmal pro Woche ist ein Ruhetag eingeplant. Die genaue Route wird jeweils am Abend vorher bestimmt. Immer im Gepäck: Zelt, Kleider, Schlafsack, Essen sowie Werkzeug und Ersatzteile, falls etwas repariert werden muss.