Im Ziel überschlagen – Schweizer (24) stirbt bei Drag Race

Beim SCC 500 treten Besitzer PS-starker Wagen auf einem Dragstrip gegeneinander an (Bild von 2022).

Bei einem Rennen am Samstag kam es zur Tragödie (Bild von 2022).

Das Unglück geschah am Samstag um 11.07 Uhr auf der Start- und Landebahn des Flugplatzes in Zweibrücken. Im Rahmen der Motorsportveranstaltung SCC 500 «Rolling 50 /1000» messen sich dort jeweils zwei Fahrer in einem Beschleunigungsvergleich, einem sogenannten Drag Race.