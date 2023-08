Zweideln ZH: Mann gerät auf Gegenfahrbahn und verursacht Frontalkollision

Das ist passiert

Heftiger Crash in Zweideln ZH: Ein 22-Jähriger war am Samstagabend gegen 19.15 Uhr auf der Weiacherstrasse in Richtung A50 unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Auto eines 44-Jährigen.