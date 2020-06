Zweifel an vernichtender Studie zu Malaria-Mittel bei Covid-19

Woher stammen die Daten?

Die Daten, welche die Forscher in der nun mit einem Warnhinweis versehenen Studie ausgewertet haben, stammten vom US-Unternehmen Surgisphere, das nach eigenen Angaben auf die Analyse von Gesundheitsdaten spezialisiert ist. In ihrem offenen Brief kritisieren 146 Forscher unter anderem, dass andere Wissenschaftler keinen Zugang zu den Rohdaten erhielten. Diese bräuchte es, um die Schlussfolgerungen nachvollziehen zu können. Auch werde nichts über die Länder und die Krankenhäuser gesagt, aus denen die Daten kommen. Zudem sei fraglich, wie es Surgisphere in so kurzer Zeit möglich gewesen sei, die Daten von mehr als 96’000 Patienten zusammenzutragen. Insgesamt zehn Punkte listeten die Autoren auf, zu denen ihnen die Darstellungen in der Studie unklar oder zweifelhaft erschienen.