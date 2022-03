Chips-Hersteller kauft Bäckerei – Zweifel erzielt 2021 Rekordumsatz und setzt nun auch auf Süsses

Jetzt will Zweifel auch bei süssen Snacks zulegen.

Die Schweizer Pommes-Chips-Firma konnte die Umsatzeinbussen in Restaurants wettmachen.

Zweifel hat 2021 so viele Chips verkauft wie noch nie.

Trotz Restaurant-Schliessungen in der Corona-Krise hat der Schweizer Pommes-Chips-Hersteller Zweifel 2021 einen Rekordumsatz erzielt. Das Familienunternehmen aus Spreitenbach verkaufte Snacks für 277,9 Millionen Franken. Das ist so viel wie noch nie und 5,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Mit den Verkäufen im Detailhandel konnte die Chips-Firma die Umsatzeinbussen in den geschlossenen Restaurants kompensieren, sagte CEO Christoph Zweifel am Dienstagmorgen an einer Pressekonferenz zu 20 Minuten. Sorgen bereiten ihm die steigenden Rohstoff- und Energiepreise. Ob es deswegen zu Preiserhöhungen kommt, ist noch unklar (siehe Video oben).