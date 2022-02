Kartoffel-Knappheit – Zweifel muss Chips mit ausländischen Kartoffeln machen

Denn zurzeit gibt es zu wenig Kartoffeln in der Schweiz.

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat beschlossen, dass Schweizer Unternehmen wieder mehr Kartoffeln importieren dürfen. Es hat dafür die sogenannten «Teilzollkontingente für Speisekartoffeln und Veredelungskartoffeln» um je 20’000 Tonnen erhöht. Was bedeutet das? Die Redaktion hat nachgefragt.

Zweifel-Chips mit ausländischen Kartoffeln

Das Ziel der Branche sei, dass die Schweiz möglichst wenig «Härdöpfu» importieren müsse, sagt Ruedi Fischer, Präsident der Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten. Die letzte Ernte sei aber wetterbedingt schlecht ausgefallen. Die Lagerbestände seien darum 30 bis 40 Prozent niedriger als in einem normalen Jahr.

Zweifel sagt auf Anfrage, dass man nun mehr Kartoffeln aus dem Ausland beziehen müsse als normal. Im Schnitt verarbeite man 95 Prozent Schweizer Kartoffeln. Dieses Jahr seien es nur rund 70 Prozent. Rund 30 Prozent stammen also aus dem Ausland: So viele Kartoffeln habe man seit 1999 nicht mehr importiert.

Bund verhindert leere Regale

Die Branche gehe davon aus, dass die eingelagerte Menge ohne eine Erhöhung der Kontingente nicht gereicht hätte, um die Nachfrage bis zur nächsten Ernte zu decken, so der Bund. Darum sei man auf den Antrag der Branchenorganisation der Schweizerischen Kartoffelwirtschaft eingegangen.

Sinken nun die Preise?

Werden die Importe nun für tiefere Preise sorgen? Nicht unbedingt, sagt Fischer. Auch in Europa sei die Ernte letztes Jahr schwierig gewesen. Und um die Anbausicherheit in der Schweiz zu gewährleisten, müssten die Preise rauf statt runter. Auch weil der Bund neue Auflagen gemacht und die Produktion so verteuert habe.