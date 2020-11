Erste Rede nach Wahl : Zweifelt Trump nun doch am eigenen Wahlsieg?

Donald Trump weigert sich bislang, seine Niederlage einzuräumen, und stellt sich als Opfer massiven Wahlbetrugs dar. Nun scheint er von dieser Haltung jedoch etwas abzukommen.

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat nach der Wahl in den USA erstmals Zweifel an der bisher von ihm gezeigten Siegesgewissheit erkennen lassen. «Diese Regierung wird keinen Lockdown machen», sagte Trump am Freitag (Ortszeit) bei einem Auftritt im Rosengarten des Weissen Hauses, bei dem es um einen Impfstoff gegen das Coronavirus ging. «Hoffentlich wird die – was immer in der Zukunft passiert, wer weiss, welche Regierung es sein wird, ich denke, das wird sich zeigen. Aber ich kann Ihnen versichern, diese Regierung wird keinen Lockdown machen.»