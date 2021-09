USA : Zweijähriger findet Waffe und erschiesst sich selbst

Dieses Jahr sind in den USA bereits über 100 Menschen gestorben, weil Kinder oder Jugendliche versehentlich einen Schuss abgegeben haben. Jüngstes Opfer: ein zweijähriger Bub.

Das Unglück ereignete sich in Waco, nördlich von Austin.

Ein Kleinkind hat sich versehentlich in den Kopf geschossen. Die Verletzung war so schwer, dass er nicht mehr gerettet werden konnte.

In den USA hat ein zwei Jahre alter Junge eine Pistole im Rucksack eines Verwandten gefunden und sich damit selbst erschossen. Der kleine Junge aus der Stadt Waco im Bundesstaat Texas erlitt eine Schusswunde am Kopf und starb im Spital, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind die Waffe versehentlich abfeuerte.