Aktualisiert vor 53min

Herdern TG

Zweijähriges Kind nach Sturz in Planschbecken in kritischem Zustand

Ein zweijähriger Bub ist am späten Freitagnachmittag in Herdern, im Kanton Thurgau, in ein Planschbecken gestürzt und dabei fast ertrunken.

Der Unfall ereignete sich in Herdern, im Kanton Thurgau. Der Knabe befindet sich nach dem Sturz ins Planschbecken in kritischem Zustand.

Nach der Reanimation des zweijährigen Bub vor Ort wurde das Kind in kritischem Zustand ins Kinderspital geflogen.

Der genaue Unfallhergang wurde von der Kantonspolizei Thurgau abgeklärt. Gemäss einer Mitteilung vom Samstag hatte sich der Knabe gegen 17.45 Uhr unbemerkt auf die Terrasse der Wohnung begeben. Kurz danach sei er durch seine Mutter regungslos im Planschbecken aufgefunden worden.

Der Bub sei zuerst vor Ort durch den Rettungsdienst reanimiert worden. Anschliessend sei er mit einem Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) ins Kinderspital geflogen worden, hiess es in der Mitteilung.