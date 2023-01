FC Bayern München: Yann Sommer im Interview

Klar haben wir uns den Start in das neue Jahr anders vorgestellt. Wir sind nicht zufrieden. Bei Bayern München muss man gewinnen. Am Samstag haben wir im Topspiel gegen Frankfurt die Chance, wieder etwas gutzumachen.

Sie sprechen vom Gewinnen. Mit ihrem neuen Club sind sie noch in drei Wettbewerben vertreten. Was sind Ihre Ziele?

Ich will den maximalen Erfolg, sonst wäre ich nicht hier. Das ist es, was mich an dieser Herausforderung so reizt. Hier spielt man um all diese Titel und will sie auch gewinnen.