Zweimal Happy End: Tiere halten Rettungskräfte in Chur auf Trab 

Wir haben erst Mittwoch – und trotzdem hat Chur bereits eine tierische Woche hinter sich. Am Mittwochnachmittag wurde die Stadtpolizei über einen in Not geratenen Hund informiert, der wohl durch das offene Dachfenster auf das Dach gelangt sein musste. Er sass nun auf dem untersten Schneefänger des Daches fest und schaffte es nicht mehr selbstständig ins Haus zurück.