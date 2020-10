Gamprin-Bendern (FL), 23.10.2020; Am Freitagmorgen kam es zu zwei Unfällen. Zuerst krachte ein Autofahrer in Schaan (FL) in einen Pfosten

am rechten Strassenrand. Daraufhin fuhr er weiter, wobei er 50 Minuten später gegen eine Mittelinsel fuhr, die Gegenfahrbahn überquerte

und gegen einen Baum am Strassenrand und eine Strassenlaterne prallte. Dem Autofahrer wurde der Fahrausweis entzogen.