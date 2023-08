Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa üben für ein zweites Baby

Auch Laura möchte noch mehr Kinder. An einem Event verrät die 27-Jährige, dass das Paar am Familienzuwachs arbeite.

Pietro Lombardi hat bereits Sohn Alessio (8) mit seiner Ex Sarah Engels. Er möchte aber so schnell wie möglich noch mehr Nachwuchs.

Noch nicht einmal ein Jahr ist es her, seit Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi ihren gemeinsamen Sohn Leano willkommen hiessen.

Das verriet die 27-Jährige an einem Event.

Nur sieben Monate nach der Geburt von Söhnchen Leano denken Sänger Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (27) schon an weiteren Nachwuchs. Im Gespräch mit «RTL» kündigte sie an: «Mit der Familienplanung wird's nicht mehr lange dauern.»

Bei einem Event in der nordrhein-westfälischen Ortschaft Monheim enthüllte Laura Maria Rypa: «Wir sind ja nicht abgeneigt, noch ein weiteres Kind zu bekommen.» Zum Zeitplan gab sie sich erst entspannt: «Also wir lassen es offen... wir sind jetzt nicht so: Ah, okay, wir müssen jetzt ein Baby bekommen.» Doch dann schob sie noch mit einem Grinsen hinterher, dass Leano womöglich doch schon recht bald grosser Bruder wird: «Mit der Familienplanung wird's nicht mehr lange dauern.»