Zweisimmen: Leser ärgert sich über Plumpsklo im Goldenpass

1 / 4 Sie sind rar, aber vereinzelt gibt es sie in Schweizer Zügen noch: offene Zugtoiletten, besser bekannt als Plumpsklos. (Symbolbild) Kecko/Flickr Auf ein solches traf ein Leser im Goldenpass-Express der Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB). 20min/ Leonie Moretto Die MOB verfügt heute nur noch über vier Züge mit tanklosen Toiletten. Ansonsten finden sich durchgehend geschlossene WC-Systeme, so wie im Bild. 20min/ Leonie Moretto

Darum gehts Ein Leser echauffierte sich, als er im Goldenpass der Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) statt einer geschlossenen Toilette ein Plumpsklo antraf.

Die allermeisten Züge der MOB verfügen über moderne WCs. In vier Fahrzeugen gibt es jedoch noch offene Toilettensysteme, wie das Unternehmen mitteilt.

Auch bei anderen Schweizer Bahnen finden sich noch vereinzelt Plumpsklos.

Am vergangenen Montag reiste ein News-Scout mit dem Goldenpass der Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) von Zweisimmen nach Montreux. Als er das WC in der 1. Klasse des Panorama-Zuges aufsuchte, war er baff: Das stille Örtchen entpuppte sich als Plumpsklo – eine Toilette ohne Tank und Spülung also, bei der die Fäkalien über eine Klappe auf Gleise gelangen.

«Ich dachte, damit sei es in der Schweiz längst vorbei», sagt der Leser. Seinen Unmut kann er nicht verbergen: Da habe die MOB Millionen in die Umspuranlage in Zweisimmen gesteckt, damit ausländische Reisende direkt vom einen (Interlaken) zum anderen Touristenmagneten (Montreux) befördert werden können. «Aber um die Fahrzeuge auf den neuesten hygienischen Stand zu bringen, fehlt das Geld.»

Fakt ist: Im Regelverkehr haben Plumpsklos fast komplett ausgedient. Der überwiegende Teil der Züge verfügt über geschlossene Toilettensysteme, sprich Bioreaktoren oder Fäkalientanks. Die SBB etwa betreibt über 1900 solcher Reaktoren und gegen 1100 Tanks.

«Für neue Züge ist dies gesetzlich vorgeschrieben», erklärt Sprecher Reto Schärli. Die SBB habe jedoch auch ältere Zugtypen wie beispielsweise die erste Generation der Zürcher S-Bahn vor vielen Jahren umgebaut.

Bist du im Zug schon mal auf ein Plumpsklo gestossen? Ja. Nein. Hab ich vergessen.

Auch die letzten Plumpsklos verschwinden

Aber eben: Gänzlich ausgestorben sind die Plumpsklos nicht. Bei der SBB gibt es noch ein paar wenige alte Wagen, die über offene Toilettensysteme verfügen. «Sie kommen an wenigen Tagen im Jahr in Zusatzzügen zum Einsatz», so Schärli.

Bei der BLS wird immerhin in einem Zehntel oder 15 der 150 Züge noch geplumpst. Es handle sich um die ältesten Modelle der Flotte, «die bis spätestens 2025 laufend durch neue Mika-Züge ersetzt werden», erklärt Sprecherin Tamara Traxler. Jedoch würden auch die ältesten Züge mindestens über ein WC mit Tank verfügen, das zudem barrierefrei sei.

Die MOB schliesslich verfügt noch über vier Wagen mit tanklosen Toiletten. «Das sind weniger als fünf Prozent unseres Fuhrparks», schreibt das Bahnunternehmen. Die Fahrzeuge würden in den nächsten Jahren im Rahmen eines Flottenerneuerungsprogramms ersetzt.

