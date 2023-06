Zweisimmen BE: Feuerwehr versteigert ausgedienten Puch

1 / 7 Dieser Steyr-Puch Pinzgauer mit Jahrgang 1978 stand 25 Jahre im Dienst der Feuerwehr Zweisimmen. Ricardo.ch/Gmd_Zweisimmen Während eines Brandeinsatzes auf einem Berg im Jahr 2020 erlitt «Pinz 1» einen Getriebeschaden. Das Zwischengetriebe des 45 Jahre alten Einsatzfahrzeuges wurde durch die hohe Beanspruchung in Mitleidenschaft gezogen. Ricardo.ch/Gmd_Zweisimmen Den Mindestpreis setzte die Feuerwehr bei 5000 Franken an. In Originalfarbe und Zustand würden solche Spezialfahrzeuge ein Vielfaches dieser Summe erzielen. Ricardo.ch/Gmd_Zweisimmen

Darum gehts Die Feuerwehr Zweisimmen versteigert ein ausgemustertes Fahrzeug mit einem Getriebeschaden.

Es handelt sich um einen Steyr-Puch Pinzgauer aus dem Jahre 1978.

Gemäss dem Strassenverkehrsamt Bern muss das Fahrzeug «gemäss Typenschein zurückgebaut werden, um auf eine Privatperson zugelassen zu werden».

Während eines Brandeinsatzes auf einem Berg im Jahr 2020 erlitt «Pinz 1» einen Getriebeschaden. Das Zwischengetriebe des 45 Jahre alten Einsatzfahrzeuges wurde durch die hohe Beanspruchung in Mitleidenschaft gezogen. Weil das Fahrzeug ein Oldtimer und dementsprechend zeit- und kostenintensiv in Unterhalt und Reparatur ist, entschied sich die Feuerwehr gegen eine Instandsetzung und behielt das Fahrzeug vorerst zwecks Lieferung von Ersatzteilen für das identische Bruderfahrzeug «Pinz 2». «Wir haben jedoch gemerkt, dass es nicht allzu viel Sinn macht, den Pinzgauer ungenutzt herumstehen zu lassen, also beschlossen wir, ihn zu verkaufen», sagt Oliver Buchs (39), Kommandant der Feuerwehr Zweisimmen.

Unersetzbares Fahrzeug

Für «Pinz 1» wurde bereits kurz nach dem Schaden ein Ersatzfahrzeug angeschafft. Der Ersatz des Einsatzfahrzeuges sei zwar bereits zuvor diskutiert worden, sagt Buchs. Durch den Schaden sei der Prozess der Neubeschaffung aber stark beschleunigt worden. «Der Pinz kann durch kein anderes Fahrzeug im gleichen Umfang und Einsatzgebiet ersetzt werden. Das ist schon etwas ganz Spezielles», so Buchs.

Trotz Erstzulassung im Jahr 1978 biete das Fahrzeug Vorteile, mit denen andere sich nicht auszeichnen könnten. So wurde das ausser Dienst gestellte Fahrzeug vor allem für Material- und Personentransporte in schwierigem Gelände eingesetzt. «Der Puch ist im Gelände überlegen und konnte so auch die entlegensten Berghütten auf kleinen, unbefestigten Strassen erreichen, wo die grösseren Fahrzeuge nicht hinkommen würden», sagt der ­39-Jährige. Er gibt jedoch zu, dass ein solches Fahrzeug nicht mehr für alle Zwecke einsetzbar sei.

Tagtäglicher Begleiter

Wie der Feuerwehrkommandant sagt, seien mit dem Fahrzeug einige Emotionen verbunden. Vor allem die ältere Generation sei während 25 Einsatzjahren «quasi mit Pinz 1 aufgewachsen» und habe viele Einsätze mit dem Fahrzeug erlebt. Erstaunlich sei jedoch, dass sich durchaus auch junge Feuerwehrleute an der alten Technik erfreuten und begeistert seien vom geländegängigen Gefährt.



Begehrtes Fahrzeug bei Schraubern

An Pinzgauern – analog zu anderen alten Fahrzeugen – erfreuen sich viele Schrauber, deshalb entschied sich die Feuerwehr Zweisimmen für den Verkauf auf Ricardo. «Pinz 1» sei ursprünglich ein Armeefahrzeug gewesen, deshalb sei es speziell, ein solches Fahrzeug in Feuerwehrkluft zu sehen, sagt Buchs. Für die Wiederinstandsetzung sei ein neues Zwischengetriebe nötig, ansonsten sei das Fahrzeug für sein Alter gut in Schuss. «Im Moment ist unser Pinz nur manövrierbar, aber nicht bereit, um am Strassenverkehr teilzunehmen.»

Den Mindestpreis setzte die Feuerwehr bei 5000 Franken an. In Originalfarbe und -zustand würden solche Spezialfahrzeuge ein Vielfaches dieser Summe erzielen. «Die Hauptsache ist, dass jemand Freude daran hat und unser Pinzgauer in gute Hände gelangt. Ich hoffe, dass der Käufer unseren Pinz schätzt und die Geschichte ein wenig ehrt», so der 39-Jährige. Das Fahrzeug habe ein zweites Leben, abseits des Einsatzes, in Pension verdient.



Rückbau zwingend nötig

Wie das Strassenverkehrsamt Bern auf Anfrage erklärt, muss das ehemalige Feuerwehrauto «gemäss Typenschein zurückgebaut werden, um auf eine Privatperson zugelassen zu werden». Wechselklanghorn, Blaulicht und retroreflektierende Flächen müssen weichen, ebenso die Aufschrift «Feuerwehr» und die Nummer 112. Diese Installationen würden das Fahrzeug als Einsatzfahrzeug erkenntlich machen, erklärt das Strassenverkehrsamt. Aus Sicht der Zulassungsbehörde stellt weder das Wappen von Zweisimmen auf den Kotflügeln noch die leuchtend gelbe Farbe ein Problem dar, insofern diese nicht reflektierend seien.

