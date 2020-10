Am Montag starb in einer Basler Wohnung ein 15-Jähriger mutmasslich an den Folgen eines Medikamenten-Cocktails. Nun wurde ein weiterer Partygast festgenommen.

Am Montag starb in einer Wohnung in der Theodor Herzl-Strasse in Basel ein 15-Jähriger, nachdem er einen Cocktail aus verschreibungspflichtigen Medikamenten, Drogen und Alkohol konsumiert hatte. In der Wohnung waren zum Todeszeitpunkt mehrere Teenager und Erwachsene anwesend. Die Basler Jugend- und Staatsanwaltschaft untersuchen den Todesfall und haben gegen mehrere Personen Verfahren wegen Verdachts auf unterlassene Nothilfe eröffnet.

Nachdem am Montag eine 15-Jährige durch die Jugendanwaltschaft vorübergehend festgenommen wurde, kam es inzwischen zu einer zweiten Verhaftung. Ein 16-Jähriger, der ebenfalls an der Party war, befindet sich nun in Polizeigewahrsam, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage bekannt gab. Gegen ihn wird ebenfalls wegen Verdachts auf unterlassene Notfhilfe ermittelt. Wegen dem gleichen Vorwurf wurden gegen insgesamt fünf Personen Verfahren eröffnet.

Der verstorbene Teenager, der nicht im Quartier wohnte, war zusammen mit anderen Jugendlichen zu Besuch bei einem Kollegen, der seinen 19. Geburtstag feierte. Am Sonntag soll er nach Angaben von Kollegen einen Medikamenten-Cocktail mit Xanax, LSD, Hustensaft und Methadon getrunken haben. Dann schlief er am frühen Montagmorgen ein. Als seine Kollegen am Nachmittag erwachten, war er tot.

Eine 18-Jährige, die dabei war, schilderte die Ereignisse der tragischen Partynacht gegenüber «Blick». Demnach schien der Teenager schon am Vormittag Atemprobleme zu haben. Sie fühlte gegen 10.30 Uhr, als sie das erste Mal erwachte sogar seinen Puls. Es schien aber alles in Ordnung zu sein, erzählte sie. Als sie um 16.30 Uhr wieder erwachte, war es zu spät. Sie habe alle anderen geweckt und die Ambulanz gerufen.