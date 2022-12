Zweite Frau (23) nach Gedränge bei Konzert in London gestorben

Brixton : Zweite Frau (23) nach Gedränge bei Asake-Konzert in London gestorben

Am Donnerstag war es in einer Konzerthalle im Londoner Stadtteil Brixton zu einem Gedränge gekommen, weil Fans ohne Ticket den Gig stürmen wollten. Nun ist eine zweite Frau (23) ihren Verletzungen erlegen.

Am Donnerstag war es vor und in einer Konzerthalle in London zu einem Gedränge gekommen, bei dem eine junge Mutter (33) starb und zwei weitere Frauen schwer verletzt wurden.

Nach dem Gedränge während eines Konzerts in London ist eine zweite Frau gestorben. Die 23-Jährige sei am Montagmorgen ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Londoner Polizei mit. Sie hatte am Donnerstagabend als Sicherheitsmitarbeiterin bei dem Konzert des nigerianischen Sängers Asake gearbeitet. Eine 21 Jahre alte Frau befinde sich weiterhin in kritischem Zustand.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war eine 33-jährige Londonerin, eine Mutter zweier Kinder, am Morgen im Spital gestorben. Insgesamt waren nach dem Vorfall an der O2 Brixton Academy im Stadtteil Brixton acht Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Zu dem Massengedränge war es aus zunächst weiterhin ungeklärter Ursache am Donnerstagabend am Eingang der Konzerthalle gekommen, wo der nigerianische Afrobeats-Sänger Asake auftrat.