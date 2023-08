AMG GT: Mercedes macht das Coupé alltagstauglicher

Abgesehen vom exklusiven Hypercar One ist der AMG GT die sportliche Speerspitze von Mercedes. Und der soll nun alltagstauglicher werden: Dafür legt die zweite Generation in der Länge um 20 Zentimeter zu, was generell mehr Innenraum und Platz für eine optionale zweite (Not-)Sitzreihe schafft. Das soll dem Coupé auch im Zweikampf mit dem Porsche 911 helfen.