Pfingstwetter: Zweite Gewitterfront erreicht Schweiz – erste Hagelstürme in Bern

Am Sonntag zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens blitzte es in der Schweiz bereits 4500 Mal – das ist mehr als am Freitag insgesamt. Im Verlauf des Tages dürften noch weitere Tausende dazu kommen. Auch die Niederschlagsmenge war mit teilweise mehr als 20 Litern pro Quadratmeter enorm.