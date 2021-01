In Grossbritannien werden Leute für den zweiten Impftermin vertröstet: Statt nach drei erhalten sie die zweite Dosis erst nach zwölf Wochen.

Bloss: Was machen, wenn zu wenig Impfstoff vorhanden ist? Grossbritannien hat sich zum Schritt entschieden, den Abstand zwischen den zwei Impfungen zu vergrössern: Statt den empfohlenen drei liegen nun zwölf Wochen zwischen den zwei Injektionen. Das berichtet BBC .

Dieses Vorgehen sorgte für Kritik in Grossbritannien. So wurden Personen, die bereits einen Termin für die Injektion der zweiten Dosis hatten, kurzfristig vertröstet. «Das ist extrem unfair», kritisierte der Branchenverband «British Medical Association».

«Zweite Dosis zwingend erforderlich»

Auch der Hersteller Pfizer/Biontech kritisierte: «Es gibt keine Daten, die belegen, dass der Schutz nach der ersten Dosis über 21 Tage hinaus anhält», so eine Sprecherin. Um den effektiven Impfschutz von 95 Prozent zu erreichen, sei zwingend die zweite Dosis erforderlich.

Die Verantwortlichen in der britischen Gesundheitsversorgung erklärten den Schritt. Es sei «viel wünschenswerter, dass möglichst viele Personen die erste Dosis bekommen». Die Überlegung dahinter: Es ist gut möglich, dass die erste Dosis allein noch keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Ansteckung bietet; wahrscheinlich schützt sie aber zuverlässig vor einem schweren Krankheitsverlauf.

«Die zweite Dosis ist nach derzeitigen Erkenntnissen besonders wichtig, damit der Schutz langanhaltend ist», so die Verantwortlichen. Auch Deutschland diskutiert nun darüber, den Abstand zwischen den zwei Impfungen zu vergrössern. Das berichtet das ZDF .

Auch Deutschland diskutiert

So hat Deutschlands grösstes Bundesland Nordrhein-Westfalen seine knapp 10’000 Impfstoffdosen sofort an die Bevölkerung verabreicht – statt wie eigentlich empfohlen die Hälfte davon für die zweite Dosis zurückzubehalten.

Im Fall von Nordrhein-Westfalen ist der Plan aufgegangen. Mittlerweile hat das Bundesland weitere 280’000 Impfdosen erhalten. Was aber, wenn es zu einem Lieferengpass kommen würde? Das ZDF hat bei sieben deutschen Bundesländern angefragt, was sie in einem solchen Fall tun würden.