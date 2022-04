Presseschau : «Zweite Runde Macron-Le Pen – eine traurige Wiederholung»

Frankreich hat gewählt, aber noch nicht entschieden: Emmanuel Macron und Marine Le Pen treffen sich wieder zur Stichwahl. Was die Medien davon halten.

Dass wieder Macron und Le Pen in der zweiten Runde aufeinander treffen, sei keine allzu gross Überraschung, schreibt «Libération». Doch diesmal sei eine «Machtübernahme durch die extremen Rechten nicht mehr unwahrscheinlich».

In Frankreich wird es wie 2017 eine Stichwahl zwischen dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron und der Rechten Marine Le Pen um das höchste Staatsamt geben. Das Innenministerium in Paris veröffentlichte in der Nacht zum Montag die Ergebnisse nach Auszählung von 92 Prozent der Stimmen aller zur Wahl registrierten Wähler.