Wegen eines positiven Corona-Tests einer Frau im Zürcher Rotlichtmilieu müssen rund 50 Frauen in Quarantäne. In der Zwischenzeit wurde eine zweite Sexarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion auf Anfrage bestätigt.

50 Frauen in Quarantäne

Am Sonntag kam es im Zürcher Kreis 4 zu einem Polizeieinsatz. Beim Einsatz handelte es sich um einen Auftrag des Contact-Tracing-Teams des Kantonsärztlichen Dienstes Zürich vom Sonntagmorgen, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Die Beamten sollten einer Frau an der Langstrasse 108 ausrichten, dass sie sich beim Contact-Tracing melden müsse. Bei ihr war am 28. August ein Corona-Test durchgeführt worden, und sie war telefonisch nicht erreichbar. Die betroffene Frau konnte erst am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr angetroffen werden.

Im Haus befindet sich auch die als Kontaktbar bekannte Lugano-Bar, in der sich regelmässig Freier und Sexarbeiterinnen treffen. Der Kantonsärztliche Dienst hat verfügt, dass sich die rund 50 Frauen in Quarantäne begeben müssen. Die positiv getestete 23-jährige Frau wurde bereits am Sonntag in ein Isolationszimmer gebracht.